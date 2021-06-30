Входом в метро назвали ростовчане глубокую яму на дороге в центре Ростова

Posted 30 июня 2021, 06:07
Published 30 июня 2021, 06:07
Modified 24 декабря 2024, 18:16
Updated 24 декабря 2024, 18:16
Яма глубиной метр образовалась на пересечении Театрального и Красноармейской. Если в нее попадет автомобиль, то самостоятельно выехать уже не получится.
Ростовчане забросали ветками место провала, чтобы его лучше было видно. «Глубина ямы составляет более метра, это новый вход в метро?», — поинтересовался автор.
Он добавил фото и показал поврежденную дорогу. Пользователи в комментариях написали, что нужно сделать нормальное ограждение, чтобы обезопасить людей.