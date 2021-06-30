Входом в метро назвали ростовчане глубокую яму на дороге в центре Ростова

В Ростове-на-Дону на одной из центральных улиц провалился асфальт, из-за чего на дороге появилась большая яма, сообщили автомобилисты в соцсети «ВКонтакте».

Яма глубиной метр образовалась на пересечении Театрального и Красноармейской. Если в нее попадет автомобиль, то самостоятельно выехать уже не получится. Ростовчане забросали ветками место провала, чтобы его лучше было видно. «Глубина ямы составляет более метра, это новый вход в метро?», — поинтересовался автор. Он добавил фото и показал поврежденную дорогу. Пользователи в комментариях написали, что нужно сделать нормальное ограждение, чтобы обезопасить людей. Ранее флешмоб из-за разбитых дорог устроили жители Ростовской области.