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Posted 30 июня 2021, 06:07

Published 30 июня 2021, 06:07

Modified 24 декабря 2024, 18:16

Updated 24 декабря 2024, 18:16

Входом в метро назвали ростовчане глубокую яму на дороге в центре Ростова

30 июня 2021, 06:07
В Ростове-на-Дону на одной из центральных улиц провалился асфальт, из-за чего на дороге появилась большая яма, сообщили автомобилисты в соцсети «ВКонтакте».

Яма глубиной метр образовалась на пересечении Театрального и Красноармейской. Если в нее попадет автомобиль, то самостоятельно выехать уже не получится.

Ростовчане забросали ветками место провала, чтобы его лучше было видно. «Глубина ямы составляет более метра, это новый вход в метро?», — поинтересовался автор.

Он добавил фото и показал поврежденную дорогу. Пользователи в комментариях написали, что нужно сделать нормальное ограждение, чтобы обезопасить людей.

Ранее флешмоб из-за разбитых дорог устроили жители Ростовской области.

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