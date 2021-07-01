Как в Ростове можно купить сертификат на прививку против COVID-19 и сколько он стоит

До 30 июня стоимость услуги составляла 4 тысячи рублей, а с сегодняшнего дня подскочила вдвое. Деньги организаторы поддельной и незаконной "вакцинации" просят переводить на банковскую карту. Для получения сертификата желающим нужно предоставить личные данные — ФИО, дату рождения, домашний адрес, указать номер СНИЛС и электронную почту. Желаемую дату получения сертификата можно выбрать. В ответ на вопрос, какие могут быть гарантии того, что это не мошенничество, консультант сбросил ссылку с отзывами счастливых «провакцинировавшихся».