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Как в Ростове можно купить сертификат на прививку против COVID-19 и сколько он стоит

1 июля 2021, 16:22
Фото: pixabay.com
Корреспондент RostovGazeta выяснил, где в Ростове-на-Дону возможно купить сертификат вакцинации против коронавируса и как предоставляют незаконную услугу

Предложения о липовой вакцинации с предоставлением якобы подлинного сертификата можно найти в Telegram-каналах. Их авторы обещают ростовчанам внесение информации о прививке в реестр Госуслуг. Но через какое медицинское учреждение Ростова проходит «вакцинация», консультант сообщить отказался.

До 30 июня стоимость услуги составляла 4 тысячи рублей, а с сегодняшнего дня подскочила вдвое. Деньги организаторы поддельной и незаконной "вакцинации" просят переводить на банковскую карту. Для получения сертификата желающим нужно предоставить личные данные — ФИО, дату рождения, домашний адрес, указать номер СНИЛС и электронную почту. Желаемую дату получения сертификата можно выбрать. В ответ на вопрос, какие могут быть гарантии того, что это не мошенничество, консультант сбросил ссылку с отзывами счастливых «провакцинировавшихся».

«Прививают» в Telegram вакциной «Спутник V», организаторы обещают, что информация о первой прививке, дескать, появится в личном кабинете Госуслуг в течение трех часов, о второй — еще через три часа. «Первый укол ставим задним числом, второй ближайшей датой. Можем проработать этот вопрос индивидуально», — написал консультант. В бумажном виде документ до двери по указанному клиенту адресу Ростова доставляет курьер.

Пока что данные ресурсы по незаконной продаже сертификатов в социальных сетях не блокируют.

Ранее главный врач МБУЗ «Городская поликлиника № 1 Ростова-на-Дону» Борис Тер-Григорьянц покинул должность после того, как медучреждение уличили в торговле поддельными сертификатами о вакцинации против коронавируса.

#Новости#Эксклюзив#Елена Янкевич#Общество
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