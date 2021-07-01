Роспотребнадзор предложил пускать на «Ростов-Арену» только привитых

Posted 1 июля 2021, 08:35
Published 1 июля 2021, 08:35
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
Предложение поступило от регионального управления Роспотребнадзора, но пока новые ограничения не утвердили. Тем не менее, в связи с ухудшением ситуации, их вполне могут рассмотреть.
Роспортребнадзор предлагает пускать на стадион «Ростов-Арена» только привиты от коронавируса граждан либо имеющих отрицательный тест на ковид, полученный не ранее, чем за три дня до мероприятия. Также привитыми должны быть и все сотрудники стадиона, включая работником общепита.
Еще одно предложенное ограничение — снижение заполняемости объектов культуры до 50% и запрет работы точек общепита в торговых центрах.
Ограничения также касаются бассейнов и аквапарков, в которых предлагается увеличить площадь водной поверхности для одного человека до десяти и пяти квадратных мтеров соответственно.