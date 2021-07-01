Роспотребнадзор предложил пускать на «Ростов-Арену» только привитых

Роспортребнадзор предлагает пускать на стадион «Ростов-Арена» только привиты от коронавируса граждан либо имеющих отрицательный тест на ковид, полученный не ранее, чем за три дня до мероприятия. Также привитыми должны быть и все сотрудники стадиона, включая работником общепита.