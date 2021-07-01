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Posted 1 июля 2021, 08:35

Published 1 июля 2021, 08:35

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

Роспотребнадзор предложил пускать на «Ростов-Арену» только привитых

Роспотребнадзор предложил пускать на «Ростов-Арену» только привитых

1 июля 2021, 08:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области рассматривают ужесточение коронавирусных ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщили в региональном пресс-центре.

Предложение поступило от регионального управления Роспотребнадзора, но пока новые ограничения не утвердили. Тем не менее, в связи с ухудшением ситуации, их вполне могут рассмотреть.

Роспортребнадзор предлагает пускать на стадион «Ростов-Арена» только привиты от коронавируса граждан либо имеющих отрицательный тест на ковид, полученный не ранее, чем за три дня до мероприятия. Также привитыми должны быть и все сотрудники стадиона, включая работником общепита.

Еще одно предложенное ограничение — снижение заполняемости объектов культуры до 50% и запрет работы точек общепита в торговых центрах.

Ограничения также касаются бассейнов и аквапарков, в которых предлагается увеличить площадь водной поверхности для одного человека до десяти и пяти квадратных мтеров соответственно.

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