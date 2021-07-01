Ростовчане потребовали сделать бесплатным электричество на фоне роста тарифов ЖКХ

Цены на электроэнергию подняли сразу на 4%. Жители городов будут платить 4,11 рубля за киловатт-час при потреблении в пределах нормы и 5,75 рубля за киловатт-час всех нормы.
Холодная вода стала дороже на 85 копеек — до 45,8 рубля. Стоимость водоотведения стала выше на рубль.
Больше придется платить и за теплоснабжение. Это возмутило местных жителей, которые признали, что стоимость коммунальных услуг очень высокая.
«Электроэнергию обещали бесплатно при строительстве электростанции, но забыли…», — заявил один из пользователей. Он потребовал сделать эту услугу бесплатной.
«Строго по плану у нас только повышение цен. Для остального сроки резиновые», — заявили ростовчане.
«Странного много в Ростовской области — то вода по цене алкоголя, то стоимость электроэнергии непонятная», — прозвучало в комментариях.