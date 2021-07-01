rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане потребовали сделать бесплатным электричество на фоне роста тарифов ЖКХ

1 июля 2021, 13:33
Фото: pexels.com
В Ростовской области в четверг, 1 июля, планово увеличились тарифы на коммунальные услуги, что привело к возмущению местных жителей, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Цены на электроэнергию подняли сразу на 4%. Жители городов будут платить 4,11 рубля за киловатт-час при потреблении в пределах нормы и 5,75 рубля за киловатт-час всех нормы.

Холодная вода стала дороже на 85 копеек — до 45,8 рубля. Стоимость водоотведения стала выше на рубль.

Больше придется платить и за теплоснабжение. Это возмутило местных жителей, которые признали, что стоимость коммунальных услуг очень высокая.

«Электроэнергию обещали бесплатно при строительстве электростанции, но забыли…», — заявил один из пользователей. Он потребовал сделать эту услугу бесплатной.

«Строго по плану у нас только повышение цен. Для остального сроки резиновые», — заявили ростовчане.

«Странного много в Ростовской области — то вода по цене алкоголя, то стоимость электроэнергии непонятная», — прозвучало в комментариях.

Материалы по теме
Больше 140 ростовчан за неделю пожаловались на поведение водителей рейсовых автобусовРостовчане более 500 раз пожаловались на адскую жару в автобусах за неделюПутину пожаловались на отсутствие дороги к школе № 39 в Таганроге
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00