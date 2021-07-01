Ростовский эксперт рассказал о возможных послаблениях для отдыха на курортах Кубани

Ранее стало известно, с 1 августа въехать в гостиницы и отели Кубани можно будет лишь туристам, которые имеют сертификат о прививке от COVID-19. Однако в новом постановлении ничего не сказано о детях. Их сегодня не вакцинируют, хотя мнения экспертов говорят о том, что дети могут быть переносчиками заболевания.
«Пока, конечно же, непонятно, какие новые антиковидные меры введут для детей. Предполагаю, что, скорее всего, речь пойдет о том, чтобы заменить сертификат о прививке у детей на ПЦР-тесты», — делится мыслями Максим Гурин.
Он недоумевает: почему антиковидные меры не были приняты ранее?
«Получается, что целый год курорты Краснодарского края были рассадником коронавируса для всей страны? Ведь о том, что в прошлом году отдыхающие там привозили домой коронавирус скромно умалчивали, добавляя, что всех заражают возвращающиеся из Турции», — отмечает Гурин.
По наблюдениям собеседника, ростовчане отрицательно относятся к данному нововведению. Некоторые уже сегодня отказываются от отдыха в гостиницах Краснодарского края. Выбирают другие маршруты, другие страны или же частный сектор Кубани, где нет никаких требований об обязательной прививке.
«Если власти Краснодарского края не хотят загубить туристический сезон, они должны будут ввести некоторые послабления», — резюмирует Максим Гурин.
Ранее RostovGazeta сообщала, что не прошедшим вакцинацию ростовчанам грозят большими штрафами при отказе от путевки.