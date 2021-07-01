Ростовский эксперт рассказал о возможных послаблениях для отдыха на курортах Кубани

Ранее стало известно, с 1 августа въехать в гостиницы и отели Кубани можно будет лишь туристам, которые имеют сертификат о прививке от COVID-19. Однако в новом постановлении ничего не сказано о детях. Их сегодня не вакцинируют, хотя мнения экспертов говорят о том, что дети могут быть переносчиками заболевания.