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Posted 1 июля 2021, 11:55

Published 1 июля 2021, 11:55

Modified 24 декабря 2024, 18:21

Updated 24 декабря 2024, 18:21

Тарифы на услуги ЖКХ повысили в Ростовской области с 1 июля

1 июля 2021, 11:55
Сюжет
Касается каждого
В Ростовской области 1 июля планово увеличились тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, регламентирующий повышение цен документ губернатор Василий Голубев подписал еще в январе.

Так, с сегодняшнего дня цены на электрическую энергию вырастут на 4%. Для городского населения тариф определен на уровне 4,11 рубля за киловатт-час при потреблении в пределах нормы и 5,75 рубля за киловатт-час сверх нормы. Расценки касаются газифицированных домов.

В селах и для жилых помещений, в которых установлены электроплиты, тариф в пределах соцнормы установлен в 2,88 за киловатт-в час, сверх соцнормы — 4,02 рубля за киловатт-час.

Холодная вода подорожает на 85 копеек и будет стоить 45,8 рубля. Водоотведение будет стоить дороже на 1 рубль.

Вырастут цены и на теплоснабжение, стоимость гигакалории вырастет на 64 рубля до 2699 рублей. Газ подорожает на 3%, кубометр будет стоить 6,71 рубля. Услуги по вывозу мусора будут стоить дороже на 23 рубля, теперь жителям региона придется платить 448 рублей.

Ранее сообщалось, что власти Ростовской области не связывают рост цен на продукты с закрытием рынков.

#Общество#Касается каждого#Новости
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