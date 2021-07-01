Тарифы на услуги ЖКХ повысили в Ростовской области с 1 июля

Так, с сегодняшнего дня цены на электрическую энергию вырастут на 4%. Для городского населения тариф определен на уровне 4,11 рубля за киловатт-час при потреблении в пределах нормы и 5,75 рубля за киловатт-час сверх нормы. Расценки касаются газифицированных домов.