Уроженец Ростова Дмитрий Дибров отказался комментировать вакцинацию от коронавируса

Имя Дмитрия Диброва хорошо известно каждому ростовчанину. Ведь советский и российский журналист, шоумен, продюсер, режиссер, музыкант и актер, телеведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» никогда не забывает о своих ростовских корнях, гордится своим происхождением донского казака. И каждый год приезжает на свою Родину, в Ростов. Однако обсудить с корреспондентом RostovGazeta вопросы вакцинации от COVID-19 Дмитрий Дибров не захотел.