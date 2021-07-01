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Уроженец Ростова Дмитрий Дибров отказался комментировать вакцинацию от коронавируса

1 июля 2021, 14:39
Фото: instagram.com/polinadibrova
На вопрос корреспондента RostovGazeta о том, сделал ли знаменитый шоумен себе прививку, Дмитрий Дибров воздержался от комментария.

Имя Дмитрия Диброва хорошо известно каждому ростовчанину. Ведь советский и российский журналист, шоумен, продюсер, режиссер, музыкант и актер, телеведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» никогда не забывает о своих ростовских корнях, гордится своим происхождением донского казака. И каждый год приезжает на свою Родину, в Ростов. Однако обсудить с корреспондентом RostovGazeta вопросы вакцинации от COVID-19 Дмитрий Дибров не захотел.

«Нет, коллега. Не буду комментировать вакцинацию», — отказался он.

Ранее RostovGazeta проводила опрос о желании вакцинироваться и выясняла, почему ростовчане опасаются делать прививку от COVID-19.

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#Новости#Эксклюзив#Коронавирус COVID-19
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