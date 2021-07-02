На выходных 3 и 4 июля июля в Ростовскую область вернутся дожди

Posted 2 июля 2021, 07:11
Published 2 июля 2021, 07:11
Modified 18 сентября 2022, 11:58
Updated 18 сентября 2022, 11:58
В пятницу будет облачная погода с температурой до 32 градусов. В субботу могут начаться дожди, а температура не опустится ниже 34 градусов.
Осадки сохранятся и в ночное время, когда похолодает до 22 градусов. Дожди прекратятся в воскресенье, но будет облачно.
Осадки вернутся на следующей неделе, температура будет варьироваться в районе 30 градусов. Дожди должны прекратиться в среду.