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Posted 2 июля 2021, 07:11

Published 2 июля 2021, 07:11

Modified 18 сентября 2022, 11:58

Updated 18 сентября 2022, 11:58

На выходных 3 и 4 июля июля в Ростовскую область вернутся дожди

На выходных 3 и 4 июля июля в Ростовскую область вернутся дожди

2 июля 2021, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области на ближайших выходных ожидается дождливая погода, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу будет облачная погода с температурой до 32 градусов. В субботу могут начаться дожди, а температура не опустится ниже 34 градусов.

Осадки сохранятся и в ночное время, когда похолодает до 22 градусов. Дожди прекратятся в воскресенье, но будет облачно.

Осадки вернутся на следующей неделе, температура будет варьироваться в районе 30 градусов. Дожди должны прекратиться в среду.

До этого в Ростове несколько раз затапливало территории города из-за ливней.

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