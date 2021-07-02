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Posted 2 июля 2021, 06:33

Published 2 июля 2021, 06:33

Modified 1 октября, 15:11

Updated 1 октября, 15:11

Обыски прошли в доме у главы департамента потребрынка Ростовской области Теларовой

2 июля 2021, 06:33
Силовики пришли с обыском в дом директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, сообщает тг-канал «Выстрел в голову».

Сообщается, что обыски начались у Теларовой дома утром, 2 июля. Также следственные действия проходят и на ее рабочем месте. Изымается необходимая документация. Также оперативники провели обыски у других сотрудников департамента.

Ирина Теларова возглавляет региональный департамент потребрынка с 2015 года. Связаны ли обыски с делом о закрытии крупных торговых площадок под Ростовом-на-Дону, пока не известно.

Ранее она в ходе брифинга сообщила, что резкий скачок цен в Ростовской области не связан с закрытием рынков в Аксайском районе.

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