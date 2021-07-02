Обыски прошли в доме у главы департамента потребрынка Ростовской области Теларовой

Posted 2 июля 2021, 06:33
Published 2 июля 2021, 06:33
Modified 1 октября, 15:11
Updated 1 октября, 15:11
Сообщается, что обыски начались у Теларовой дома утром, 2 июля. Также следственные действия проходят и на ее рабочем месте. Изымается необходимая документация. Также оперативники провели обыски у других сотрудников департамента.
Ирина Теларова возглавляет региональный департамент потребрынка с 2015 года. Связаны ли обыски с делом о закрытии крупных торговых площадок под Ростовом-на-Дону, пока не известно.
Ранее она в ходе брифинга сообщила, что резкий скачок цен в Ростовской области не связан с закрытием рынков в Аксайском районе.