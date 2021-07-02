Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за пожароопасности с 3 июля

Posted 2 июля 2021, 09:48
Published 2 июля 2021, 09:48
Modified 21 февраля, 13:09
Updated 21 февраля, 13:09
Штормовое предупреждение будет действовать с 3 по 5 июля. Это затрагивает Советский, Боковский, Целинский, Сальский, Песчанокопский районы.
В Ростове, Зимовниковском, Орловском и Дубовском районах ожидается высокая пожароопасность. Местных жителей попросили быть аккуратными в этот период.
Напомним, что в Ростове из-за ливней затопило несколько улиц, в том числе вода добралась до вольеров в зоопарке.
В том числе бурный поток воды перекрыл подход к ЦГБ в Ростове