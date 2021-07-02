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Posted 2 июля 2021, 09:48

Published 2 июля 2021, 09:48

Modified 21 февраля, 13:09

Updated 21 февраля, 13:09

Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за пожароопасности с 3 июля

2 июля 2021, 09:48
В Ростовской области в период до пятого июля будет сохраняться пожароопасность пятого класса, заявили в областном УМЧС.

Штормовое предупреждение будет действовать с 3 по 5 июля. Это затрагивает Советский, Боковский, Целинский, Сальский, Песчанокопский районы.

В Ростове, Зимовниковском, Орловском и Дубовском районах ожидается высокая пожароопасность. Местных жителей попросили быть аккуратными в этот период.

Напомним, что в Ростове из-за ливней затопило несколько улиц, в том числе вода добралась до вольеров в зоопарке.

В том числе бурный поток воды перекрыл подход к ЦГБ в Ростове

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