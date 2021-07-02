rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области 1 июля ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

2 июля 2021, 04:59
Фото: mil.ru
Заместитель главного санитарного врача Ростовской области Анатолий Конченко своим решением запустил обязательную вакцинацию, сообщили в Роспотребнадзоре.

Подписанный документ уже размещен на сайте ведомства. Причиной таких мер стала неблагополучная ситуация с распространением коронавируса.

В июне резко увеличилось количество заболевших, в ковидных госпиталях занято более 78% мест. Прививки сделали около 31% населения, поэтому не удается выполнить план вакцинации к осени.

Все это привело к таким мерам, которые коснутся сотрудников сфер транспорта, торговли, общепита, образования, здравоохранения, а также МФЦ, саун и соляриев. Это не затронет тех, у кого есть противопоказания.

Ростовская область стала 23-м регионом, в которых вакцинация стала принудительной. Сейчас решается вопрос о введении новых ограничений.

Материалы по теме
Ростовский врач: без вакцинации COVID-19 не победить, но она должна быть добровольнойВласти Ростовской области опровергли слухи о невыдаче сертификатов о вакцинации
#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00