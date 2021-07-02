В Ростовской области 1 июля ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Подписанный документ уже размещен на сайте ведомства. Причиной таких мер стала неблагополучная ситуация с распространением коронавируса.
В июне резко увеличилось количество заболевших, в ковидных госпиталях занято более 78% мест. Прививки сделали около 31% населения, поэтому не удается выполнить план вакцинации к осени.
Все это привело к таким мерам, которые коснутся сотрудников сфер транспорта, торговли, общепита, образования, здравоохранения, а также МФЦ, саун и соляриев. Это не затронет тех, у кого есть противопоказания.
Ростовская область стала 23-м регионом, в которых вакцинация стала принудительной. Сейчас решается вопрос о введении новых ограничений.