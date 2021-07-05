Новости понедельника в Ростове о сбое вакцинации и махинациях администрации

Posted 5 июля 2021, 14:27
Published 5 июля 2021, 14:27
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
Картельный сговор
Как выяснила федеральная антимонопольная служба, сотрудники ростовской администрации похитили 300 миллионов рублей подготовке к ЧМ-18.
Городу выделили 550 миллионов рублей на установку видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением, при выборе подрядчика сумму контракта завысили более чем на 300 миллионов рублей, которые позже вывели в оффшоры и перераспределили между аффилированными организациями.
Как выяснилось, участниками сговора были ООО «Техноконцепт», ООО «Регстройзаказчик» и должностные лица мэрии.
Приостановка вакцинации
В понедельник в Новочеркасске из-за отсутствия препарата пришлось приостановить вакцинацию против коронавируса.
Как оказалось, аналогичная ситуация сложилась практически во всех муниципалитетах региона, в больницах закончилась вакцина от ковида.
Пока запись на прививки не ведут, но крупную партию вакцины в Ростовской области ожидают во вторник 6 июля.
Строительство на площади Ленина
В Арбитражный суд Ростовской области подали иск к властям Ростова из-за решения строительства магазина на площади Ленина. Иск подало областное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
Магазин должен появится на площади вместо фонтана, против такого решения выступают жители Ростова. Специалисты согласны с мнением горожан и считают, что торговый центр не будет соответствовать историко-архитектурному облику площади Ленина.