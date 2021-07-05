Новости понедельника в Ростове о сбое вакцинации и махинациях администрации

Городу выделили 550 миллионов рублей на установку видеосистем и пунктов контроля за дорожным движением, при выборе подрядчика сумму контракта завысили более чем на 300 миллионов рублей, которые позже вывели в оффшоры и перераспределили между аффилированными организациями.