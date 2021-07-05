СК и прокуратура Ростовской области проверят данные об инвалиде в аварийном доме

Posted 5 июля 2021, 10:43
Published 5 июля 2021, 10:43
Modified 18 сентября 2022, 12:00
Updated 18 сентября 2022, 12:00
Информация о том, что 56-летний Валерий Фоменко два года не может добиться переселения из дома без воды и отопления, появилась в соцсети. Кроме того, дом не приспособлен для передвижения инвалидной коляски, в нем слишком узкие дверные проемы.
Следственный отдел по Ленинскому району Ростова проведет проверку указанной информации.
Кроме того, случаем займется и прокуратура Ростовской области, об этом сообщил представитель ведомства.