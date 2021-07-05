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Posted 5 июля 2021, 10:43

Published 5 июля 2021, 10:43

Modified 18 сентября 2022, 12:00

Updated 18 сентября 2022, 12:00

СК и прокуратура Ростовской области проверят данные об инвалиде в аварийном доме

СК и прокуратура Ростовской области проверят данные об инвалиде в аварийном доме

5 июля 2021, 10:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Следственное управление СК РФ по Ростовской области проверит информацию об инвалиде-колясочнике, проживающем в аварийном доме на улице Черепахина в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе ведомства.

Информация о том, что 56-летний Валерий Фоменко два года не может добиться переселения из дома без воды и отопления, появилась в соцсети. Кроме того, дом не приспособлен для передвижения инвалидной коляски, в нем слишком узкие дверные проемы.

Следственный отдел по Ленинскому району Ростова проведет проверку указанной информации.

Кроме того, случаем займется и прокуратура Ростовской области, об этом сообщил представитель ведомства.

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