Еще двое суток будет парализован процесс вакцинации в Новочеркасске

Posted 6 июля 2021, 11:32
Published 6 июля 2021, 11:32
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Напомним, что в Ростовской области для сотрудников из сфер транспорта, торговли, общепита, образования, здравоохранения ввели обязательную вакцинацию. Это вызвало ажиотажный спрос на прививки, что привело к дефициту препарата.
Во многих муниципалитетах пришлось приостановить процесс вакцинации. Власти региона в понедельник, 5 июля, заявили о поступлении 90 тысяч доз лекарств, которые начали распределять по территориям.
В Новочеркасск 7 июля поступят три тысячи доз «ГамКовидВака», а запись на вакцинацию возобновят 8 июля. Прививки можно будет сделать в больницах, поликлиниках или мобильном пункте.
Принудительную вакцинацию ввели из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.