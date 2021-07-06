Еще двое суток будет парализован процесс вакцинации в Новочеркасске

В Новочеркасске из-за отсутствия препаратов для прививки запись на вакцинацию от коронавируса возобновят только через двое суток, сообщили в городской администрации.

Напомним, что в Ростовской области для сотрудников из сфер транспорта, торговли, общепита, образования, здравоохранения ввели обязательную вакцинацию. Это вызвало ажиотажный спрос на прививки, что привело к дефициту препарата. Во многих муниципалитетах пришлось приостановить процесс вакцинации. Власти региона в понедельник, 5 июля, заявили о поступлении 90 тысяч доз лекарств, которые начали распределять по территориям. В Новочеркасск 7 июля поступят три тысячи доз «ГамКовидВака», а запись на вакцинацию возобновят 8 июля. Прививки можно будет сделать в больницах, поликлиниках или мобильном пункте. Принудительную вакцинацию ввели из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.