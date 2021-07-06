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Posted 6 июля 2021, 11:32

Published 6 июля 2021, 11:32

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Еще двое суток будет парализован процесс вакцинации в Новочеркасске

6 июля 2021, 11:32
В Новочеркасске из-за отсутствия препаратов для прививки запись на вакцинацию от коронавируса возобновят только через двое суток, сообщили в городской администрации.

Напомним, что в Ростовской области для сотрудников из сфер транспорта, торговли, общепита, образования, здравоохранения ввели обязательную вакцинацию. Это вызвало ажиотажный спрос на прививки, что привело к дефициту препарата.

Во многих муниципалитетах пришлось приостановить процесс вакцинации. Власти региона в понедельник, 5 июля, заявили о поступлении 90 тысяч доз лекарств, которые начали распределять по территориям.

В Новочеркасск 7 июля поступят три тысячи доз «ГамКовидВака», а запись на вакцинацию возобновят 8 июля. Прививки можно будет сделать в больницах, поликлиниках или мобильном пункте.

Принудительную вакцинацию ввели из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом.

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