Три горячие ростовские новости вторника об открытии моста и нерешенных проблемах

Posted 6 июля 2021, 15:05
Published 6 июля 2021, 15:05
Modified 24 декабря 2024, 18:25
Updated 24 декабря 2024, 18:25
Мост на Малиновского
Замглавы администрации Дмитрий Симков сообщил о завершении работ и запланированном открытии моста на Малиновского для проезда двух категорий транспорта - автобусов и легковых автомобилей.
Движение будет открыто 1 августа, но большегрузы на мост запускать пока не планируют.
Транспортный коллапс на Нагибина
В Ростове приостановили проект транспортной развязки на проспекте Михаила Нагибина. Эта транспортная развязка должна была сократить дорожную загруженность от проспекта Ленина до Ларина и снизить число пробок.
Стоимость проектных и изыскательных работ превысила 34 миллиона рублей. Расчет стоимости строительства не проводили, как и подготовку техзадания на проектирование, поскольку проект не попал в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.
Лифты Шрёдингера на Ворошиловском мосту
Ростовчане в очередной раз возмутились неработающим лифтам на Ворошиловском мосту, введенным в эксплуатацию перед ЧМ-2018. Ранее на их ремонт местные власти потратили более 6 миллионов рублей, но в День Молодежи лифты снова не работали, и вход в них был перекрыт заградительными лентами.
Власти же сообщили, что лифты работают в штатном режиме, и лишь один из них был отключен из-за сбоя в работе кондиционирования.