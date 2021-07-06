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Posted 6 июля 2021, 15:05

Published 6 июля 2021, 15:05

Modified 24 декабря 2024, 18:25

Updated 24 декабря 2024, 18:25

Три горячие ростовские новости вторника об открытии моста и нерешенных проблемах

6 июля 2021, 15:05
В Ростове-на-Дону объявили о скором открытии моста на Малиновского для легковых машин, отложили реализацию проекта транспортной развязки на Нагибина и постарались скрыть факт отключения лифтов на Ворошиловском мосту. Все самое важное за день в обзоре RostovGazeta.

Мост на Малиновского

Замглавы администрации Дмитрий Симков сообщил о завершении работ и запланированном открытии моста на Малиновского для проезда двух категорий транспорта - автобусов и легковых автомобилей.

Движение будет открыто 1 августа, но большегрузы на мост запускать пока не планируют.

Транспортный коллапс на Нагибина

В Ростове приостановили проект транспортной развязки на проспекте Михаила Нагибина. Эта транспортная развязка должна была сократить дорожную загруженность от проспекта Ленина до Ларина и снизить число пробок.

Стоимость проектных и изыскательных работ превысила 34 миллиона рублей. Расчет стоимости строительства не проводили, как и подготовку техзадания на проектирование, поскольку проект не попал в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2035 года.

Лифты Шрёдингера на Ворошиловском мосту

Ростовчане в очередной раз возмутились неработающим лифтам на Ворошиловском мосту, введенным в эксплуатацию перед ЧМ-2018. Ранее на их ремонт местные власти потратили более 6 миллионов рублей, но в День Молодежи лифты снова не работали, и вход в них был перекрыт заградительными лентами.

Власти же сообщили, что лифты работают в штатном режиме, и лишь один из них был отключен из-за сбоя в работе кондиционирования.

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