Три горячие ростовские новости вторника об открытии моста и нерешенных проблемах

Ростовчане в очередной раз возмутились неработающим лифтам на Ворошиловском мосту, введенным в эксплуатацию перед ЧМ-2018. Ранее на их ремонт местные власти потратили более 6 миллионов рублей, но в День Молодежи лифты снова не работали, и вход в них был перекрыт заградительными лентами.