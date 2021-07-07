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Федор Чалов: Дзагоев - легенда ЦСКА , надеюсь он останется с нами

7 июля 2021, 12:16
Фото: pxhere.com
Соглашение футболиста с ЦСКА истекло в конце июня этого года.

Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился мнение о своем одноклубнике Алане Дзагоеве, а также выразил надежду, что полузащитник останется в команде.

Напомним, что Дзагоев пребывает в статусе свободного агента, но проводит тренировочный сбор в составе армейцев.

«Дзага - лидер и на поле, и за его пределами. Может в нужный момент настроить, напихать или, наоборот, расслабить команду. Все знают, что у Алана крутое чувство юмора - может посмеяться и над другими, и над собой.

Когда Дзага в форме, это очень сильный игрок, который может придумать момент из ничего. Мы это видели в Туле в четвертьфинале Кубка, когда он отдал голевую Марио. Дзагоев - легенда ЦСКА. Не знаю насчёт его контракта, но надеюсь, он останется с нами. А так, думаю, многие клубы ждут разрешения ситуации, чтобы подписать Алана, если он не договорится с ЦСКА. Такой человек очень важен в команде», - приводит слова Чалова «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».

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