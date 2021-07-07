Федор Чалов: Дзагоев - легенда ЦСКА , надеюсь он останется с нами

Когда Дзага в форме, это очень сильный игрок, который может придумать момент из ничего. Мы это видели в Туле в четвертьфинале Кубка, когда он отдал голевую Марио. Дзагоев - легенда ЦСКА. Не знаю насчёт его контракта, но надеюсь, он останется с нами. А так, думаю, многие клубы ждут разрешения ситуации, чтобы подписать Алана, если он не договорится с ЦСКА. Такой человек очень важен в команде», - приводит слова Чалова «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат».