Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения организовали опрос. Он показал, что большинство россиян выбирают продукты, произведенные внутри страны. Надо сказать, что участники исследования в массе своей предпочтения менять не собираются. На этом не скажется даже возможная отмена контрсанкций. Именно после введения последних поставки в Россию отдельного зарубежного продовольствия ограничили, пишет gazeta.ru.
Специалисты согласны с мнением граждан. Эксперты подчеркивают, что протекционизм со стороны российского правительства принес свои плоды. Благодаря контрсанкциям ускорилось развитие АПК. Ограничения сдержали рост стоимости продовольствия.
Инфляция набирает темпы. Продолжается глобальный тренд на повышение цен на продукты. Существуют проблемы логистики и трудовых ресурсов. Ситуация усугубляется эпидемией коронавируса. Таким образом, без мощного развития российского сельского хозяйства в прошлые годы сейчас бы приходилось говорить не о качестве продовольствия, а о цене на него, сказал Андрей Даниленко.
По его словам, стоимость импортных продуктов была бы намного выше. А перебои с поставками могли вызвать дефицит. В итоге над продовольственной безопасностью страны нависла бы угроза, а холодильники граждан опустели.
Руководитель фонда «СВОЕ» не один год работает в агропродовольственном секторе и следит за динамикой изменений с 2014 года. Для жителей деревень и сел экономические условия улучшились. Им предоставили дополнительные возможности. Сегодня есть действительно конкурентоспособная по качеству и цене продукция. Очевидно, что политика Правительства РФ в этом конкретном направлении вместе с программами помощи сельскому хозяйству работают эффективно.
Из результатов опроса видно, что 8% россиян с отменой ограничений станут закупать больше иностранных товаров. Для 45% населения ничего не поменяется. Они продолжат покупать отечественную продукцию. Понятно, что граждане уже сделали свой потребительский выбор. У них нет никаких оснований, чтобы его менять. Санкционная политика на данный процесс не влияет.