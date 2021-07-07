Фонд «СВОЕ»: Россияне выбирают отечественные продукты

Руководитель фонда «СВОЕ» не один год работает в агропродовольственном секторе и следит за динамикой изменений с 2014 года. Для жителей деревень и сел экономические условия улучшились. Им предоставили дополнительные возможности. Сегодня есть действительно конкурентоспособная по качеству и цене продукция. Очевидно, что политика Правительства РФ в этом конкретном направлении вместе с программами помощи сельскому хозяйству работают эффективно.