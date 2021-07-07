Имущество бывшей жены экс-владельца «Евродона» Вадима Ванеева продадут на торгах

Напомним, что Ванеева была признана банкротом еще в начале текущего года. Соответствующий иск подала структура ВЭБ.РФ из-за долга в размере более одного миллиарда рублей.
Теперь ее имущество будет реализовано на торгах для погашения долгов кредиторам. Добавим, что Вадим Ванеев является основателем нескольких крупных организаций, в том числе предприятия по производству мяса индейки «Евродон». Все они судами были признаны несостоятельными.
После этого банкротом признали и самого Ванеева. Банкротный иск он подал самостоятельно.
Что касается известного в регионе и за его пределами предприятия «Евродон», то оно проработало с 2003 по 2019 годы. Его ликвидировали по требованию бизнесмена Николая Онисича.