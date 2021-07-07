Имущество бывшей жены экс-владельца «Евродона» Вадима Ванеева продадут на торгах

Теперь ее имущество будет реализовано на торгах для погашения долгов кредиторам. Добавим, что Вадим Ванеев является основателем нескольких крупных организаций, в том числе предприятия по производству мяса индейки «Евродон». Все они судами были признаны несостоятельными.