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Имущество бывшей жены экс-владельца «Евродона» Вадима Ванеева продадут на торгах

7 июля 2021, 09:17
Фото: facebook.com/vadimvaneev
Процедуру реализации имущества ввели в отношении Марины Ванеевой, которая является бывшей супругой основателя предприятия «Евродон» Вадима Ванеева, сообщает Арбитражный суд Ростовской области.

Напомним, что Ванеева была признана банкротом еще в начале текущего года. Соответствующий иск подала структура ВЭБ.РФ из-за долга в размере более одного миллиарда рублей.

Теперь ее имущество будет реализовано на торгах для погашения долгов кредиторам. Добавим, что Вадим Ванеев является основателем нескольких крупных организаций, в том числе предприятия по производству мяса индейки «Евродон». Все они судами были признаны несостоятельными.

После этого банкротом признали и самого Ванеева. Банкротный иск он подал самостоятельно.

Что касается известного в регионе и за его пределами предприятия «Евродон», то оно проработало с 2003 по 2019 годы. Его ликвидировали по требованию бизнесмена Николая Онисича.

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