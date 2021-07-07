Ключи от микроавтобусов восьми многодетным семьям вручил Василий Голубев

Приятный подарок жители области, воспитывающие восемь и более детей, получили накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля. Такая форма поддержки существует в Ростовской области уже десять лет, за это время микроавтобусы получили 130 семей. При этом с каждым годом в регионе становится все больше многодетных семей, с 2011 года их количество увеличилось вдвое, с 21 до 47 тысяч.