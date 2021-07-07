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Ключи от микроавтобусов восьми многодетным семьям вручил Василий Голубев

7 июля 2021, 13:25
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Василий Голубев передал восьми многодетным семьям ключи от новых микроавтобусов.

Приятный подарок жители области, воспитывающие восемь и более детей, получили накануне Дня семьи, любви и верности, 7 июля. Такая форма поддержки существует в Ростовской области уже десять лет, за это время микроавтобусы получили 130 семей. При этом с каждым годом в регионе становится все больше многодетных семей, с 2011 года их количество увеличилось вдвое, с 21 до 47 тысяч.

Выдачу транспорта возобновили в 2020 году по поручению главы региона, кроме того, в области существуют и другие меры поддержки семей с детьми. В частности, за последние девять лет в области выдали 45 тысяч сертификатов на региональный материнский капитал, размер которого каждый год индексируют. А 50 многодетных мам каждый год получают дипломы от губернатора «За заслуги в воспитании детей».

При вручении ключей Василий Голубев поблагодарил дончан, воспитывающих такое количество детей, и пожелал им любви и счастья. По словам губернатора, власти уделяют первоочередное внимание поддержке материнства и детства, для семей с детьми предусмотрено 17 видов пособий, которые получают 200 тысяч семей области.

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