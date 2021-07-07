Одноклассники запустили тематические конкурсы в «Моментах»

«Конкурсную составляющую «Моментов» мы закладывали еще на этапе создания сервиса – в его основу легли механики фотоконкурсов в ОК. Благодаря этому у нас получилось создать новое прочтение знакомого формата исчезающих фото и видео: пользователи не просто делятся контентом, но и соревнуются в его популярности. Тематические конкурсы – новый шаг в этом направлении. С их помощью пользователи получат еще больше поводов для коммуникации с друзьями и подписчиками в ОК, а авторы и бренды смогут вовлечь в свои активности новую аудиторию», — говорит директор по проектам Одноклассников Владимир Кочетков.