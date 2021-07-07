Полицейские раскрыли подробности захвата заложников в банке в Тюмени

Злоумышленник заявил, что у него бомба, и он ее взорвет, если не получит денег. Об этом информирует iz.ru.
В банк преступник зашел с сумкой. По его словам, взрывное устройство находится именно в ней. Сейчас в здании, кроме захватчика, находятся двое сотрудников финансовой организации, пояснил руководитель отдела информации и общественных связей регионального отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации Антон Каморников.
Собеседник издания добавил, что на данный момент у банка работают полицейские. Здание оцеплено. Из прилегающих строений эвакуировали людей.
Преступник сообщил о наличии у него бомбы через записку. Начальница отделения уговорила подозреваемого выпустить посетителей, и оставить в помещении только двух работников.