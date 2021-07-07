Татьяна Минеева считает необходимым привязать уровень штрафов к размеру бизнеса

По словам Минеевой, ей приходят жалобы от представителей малого бизнеса на штрафы размером в миллионы рублей. Недавно пришло сообщение о начислении штрафа в 80 млн, после его выплаты можно сразу прекращать работу, так как это гарантированное банкротство. Именно поэтому необходимо соотносить размер штрафа с размером самого бизнеса, сообщает tass.ru.