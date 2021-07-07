Татьяна Минеева считает необходимым привязать уровень штрафов к размеру бизнеса

По словам Минеевой, ей приходят жалобы от представителей малого бизнеса на штрафы размером в миллионы рублей. Недавно пришло сообщение о начислении штрафа в 80 млн, после его выплаты можно сразу прекращать работу, так как это гарантированное банкротство. Именно поэтому необходимо соотносить размер штрафа с размером самого бизнеса, сообщает tass.ru.
В апреле текущего года министр юстиции Константин Чуйченко, выступая на коллегии Минюста, рассказал о завершении работ над проектом общей части нового Кодекса об административных правонарушениях. Он заявил, что новый кодекс должен перестать быть репрессивным и трансформироваться в охранительный.
В свою очередь, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что новый КоАП нужно подготовить уже к концу текущего года.
Ранее бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева рассказала о том, как ее команда добилась отмены штрафа почти в 100 млн рублей. И это была далеко не единственная подобная победа. Ее офису удалось добиться положительных для предпринимателей решений в 57 случаях, причем 10 из них касались уголовно-правовой сферы.
Последняя история произошла с отельным комплексом «Измайлово». Гостиница входит в топ-10 мировых отелей (по величине) и является символом одноименного московского района.
«Нам поступило обращение от генерального директора гостиничного комплекса «Вега».
Как оказалось, в течение года АО "Мосводоканал” ежемесячно проверяло сточные воды комплекса, где выявило вещества, запрещенные к сбросу. При этом все исследования проводились только в лаборатории «Мосводоканала», – сообщила Минеева.
В результате проверок «Мосводоканал» принял решение о негативном воздействии на систему водоотведения и предъявил «Веге» 90-миллионную претензию. Минеева отметила, что такой крупный штраф, особенно в период пандемии, когда дела у отельного бизнеса идут не очень хорошо, привел бы к закрытию «Измайлово».
Как оказалось, сотрудники «Веги» сами регулярно контролировали качество воды. Они для этого пользовались услугами независимых лабораторий. Те, в свою очередь, периодически делали забор воды и проводили тесты. Результаты лабораторных исследований не показали наличия вредных веществ.
Офис московского бизнес-омбудсмена отреагировал на обращение директора «Веги» и добился решения в поддержку бизнеса. Московский арбитражный суд не поддержал претензию «Мосводоканала» в отношении гостиницы «Измайлово». Права туристического гостиничного комплекса «Вега» были восстановлены, и историческая гостиница продолжила свою работу.