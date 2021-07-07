В Сбере дали комментарий о ситуации с заложниками в Тюмени

Как рассказали в полиции, изначально преступник выдвинул требование, чтобы в отделении банка остались все находящиеся в нем сотрудники и посетители. Но впоследствии он решил оставить в заложниках только руководителя отделения и одного-двух сотрудников. Он требовал выдать ему 15 млн рублей и угрожал при этом взрывом.