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В Сбере дали комментарий о ситуации с заложниками в Тюмени

7 июля 2021, 10:39
Фото: google.com
Полицейские задержали мужчину, который сегодня утром, 7 июля, пришел в отделение Сбера в Тюмени с муляжом взрывного устройства.

«Согласно предварительной информации, в результате переговоров получилось уговорить злоумышленника отпустить всех заложников и сдаться», — уточнил «Интерфаксу» источник в правоохранительных структурах. Как оказалось, задержанный лечился у психиатра, сообщает ИА REGNUM.

Как рассказали в полиции, изначально преступник выдвинул требование, чтобы в отделении банка остались все находящиеся в нем сотрудники и посетители. Но впоследствии он решил оставить в заложниках только руководителя отделения и одного-двух сотрудников. Он требовал выдать ему 15 млн рублей и угрожал при этом взрывом.

Представители Сбербанка подтвердили, что злоумышленника задержали, никто в результате произошедшего не пострадал. Сбер поблагодарил правоохранительные органы за слаженные действия в процессе задержания преступника.

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