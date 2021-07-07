В Сбере дали комментарий о ситуации с заложниками в Тюмени

«Согласно предварительной информации, в результате переговоров получилось уговорить злоумышленника отпустить всех заложников и сдаться», — уточнил «Интерфаксу» источник в правоохранительных структурах. Как оказалось, задержанный лечился у психиатра, сообщает ИА REGNUM.
Как рассказали в полиции, изначально преступник выдвинул требование, чтобы в отделении банка остались все находящиеся в нем сотрудники и посетители. Но впоследствии он решил оставить в заложниках только руководителя отделения и одного-двух сотрудников. Он требовал выдать ему 15 млн рублей и угрожал при этом взрывом.
Представители Сбербанка подтвердили, что злоумышленника задержали, никто в результате произошедшего не пострадал. Сбер поблагодарил правоохранительные органы за слаженные действия в процессе задержания преступника.