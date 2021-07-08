Дегтярев начал программу усовершенствования системы общественного транспорта

В регионе долгое время наблюдалась проблема в сфере общественного транспорта. По маршрутам ходили еще старые автобусы и маршрутки 90-х годов выпуска, пишет transsibinfo.
Минувшей осенью Михаилу Дегтяреву удалось добиться договоренности со столичным мэром Сергеем Собяниным о переброске в Хабаровский край крупной партии автотранспорта. Благодаря этому в регион поступят 20 троллейбусов, 10 трамваев и 20 автобусов. Этот транспорт работал на дорогах Москвы, но находится в отличном рабочем состоянии.
Часть партии автотранспорта прибыла в Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск и уже приступила к работе. Оставшаяся часть будет переброшена в регион до конца нынешнего года.
На данный момент команда Михаила Дегтярева ведет разработку дорожной карты проекта модернизации системы общественного транспорта на территории Хабаровского края. Проект подготавливается совместно с администрациями городов Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска и госкорпорацией развития ВЭБ.РФ.
В ближайшее время планируется крупное обновление воздушного и железнодорожного транспорта в регионе. На днях в Хабаровске появился новый электропоезд, который будет следовать до станции Николаевка. Состав состоит из комфортабельных вагонов с пассажировместимостью до 354 человек.
По словам Михаила Дегтярева, в регионе скоро ожидается запуск электропоезда «Ласточка», который будет курсировать между Комсомольском-на-Амуре и Хабаровском.
Помимо этого, власти региона приобрели в лизинг два новых самолета для КГУП «Хабаровские авиалинии». Они будут совершать рейсы между различными населенными пунктами региона.