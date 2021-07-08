Дегтярев начал программу усовершенствования системы общественного транспорта

В ближайшее время планируется крупное обновление воздушного и железнодорожного транспорта в регионе. На днях в Хабаровске появился новый электропоезд, который будет следовать до станции Николаевка. Состав состоит из комфортабельных вагонов с пассажировместимостью до 354 человек.