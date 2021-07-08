Минеева: Бизнес Москвы способен привить 60% сотрудников в июле

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что, согласно подсчетам аналитиков, в столице до 4 млн человек, входящих в вышеуказанные категории. Соответственно, если речь идет о вакцинации 60% – это более 2 млн граждан. Работа огромная, даже с учетом того, что часть их них уже вакцинировалась, не дожидаясь призыва властей.