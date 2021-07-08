Минеева: Бизнес Москвы способен привить 60% сотрудников в июле

«Бизнес стремится использовать все возможности созданной инфраструктуры для вакцинации. Предприниматели понимают заинтересованность всех сторон – и общества, и бизнеса. Показатель в 60% привитых вполне достижим», – подчеркнула Минеева.
В свою очередь руководитель совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов также заметил, что столичный бизнес плотно работает с правительством Москвы в вопросе вакцинации. Это делается для того, чтобы к обозначенному главным санитарным ведомством столицы сроку (15 июля) все-таки успеть привить 60% работников, пишет m24.ru.
Несветов заявил, что все стороны стараются максимально приблизить реальное число вакцинированных сотрудников к обозначенной медиками цифре. Сейчас нет точных данных, можно только констатировать, что процесс не стоит на месте. Он подчеркнул, что предпринимателям правительство Москвы позволяет использовать все возможности инфраструктуры для вакцинации.
Глава столичного отделения «Опоры России» заявил, что руководство политической силы на 100% согласно с предлагаемыми властями мерами по профилактике COVID-19. Именно поэтому «Опора России» максимально контактирует с администрацией Москвы. Он выразил надежду, что имеющиеся сейчас определенные разногласия и беспокойства вскоре будут урегулированы.
Напомним, в июне 2021 года столичное правительство приняло решение об обязательной вакцинации работников компаний, работающих в определенных отраслях, в основном связанных с обслуживанием населения. Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показателям». Согласно документу, необходимо вакцинировать 60% сотрудников в таких сферах, как ЖКХ, банки, массажные салоны, фитнес-центры, музеи, библиотеки, государственные структуры и МФЦ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что, согласно подсчетам аналитиков, в столице до 4 млн человек, входящих в вышеуказанные категории. Соответственно, если речь идет о вакцинации 60% – это более 2 млн граждан. Работа огромная, даже с учетом того, что часть их них уже вакцинировалась, не дожидаясь призыва властей.
С 1 июля организации и индивидуальные предприниматели должны в электронном виде предоставлять через личный кабинет юрлиц на портале mos.ru сведения о вакцинации и количестве работников в указанных сферах.