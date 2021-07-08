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Подписи против стадиона на Зеленом острове начали собирать в Ростове

8 июля 2021, 06:33
Фото: pexels.com
Житель Ростова-на-Дону создал петицию против строительства стадиона на Зеленом острове, ознакомиться с инициативой можно на сайте change.org.

В апреле городские власти заявили о намерении построить на Зеленом острове полноценного стадиона с беговыми дорожками. Горожане же уверены, что стадион никому не нужен, а строительные работы только приведут к уничтожению деревьев.

По мнению автора петиции, в Ростове и так достаточно невостребованных после появления «Ростов-Арены» стадионов. Кроме того, отказавшись от проекта, можно сэкономить бюджетные деньги.

Петиция адресована губернатору области Василию Голубеву, комитету по охране окружающей среды и региональному минприроды.За день петицию подписали более 50 человек.

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