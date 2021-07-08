«Ресо-гарантию» снова оштрафовали за нарушения прав клиентов по ОСАГО

На страховщика пожаловался клиент компании, который не смог внести изменения в договор ОСАГО, заключенный в электронной форме на сайте компании.
«Из объяснений и документов, представленных страховщиком следует, что заявитель пытался внести изменения в договор, однако возникала ошибка с сообщением «Ошибка при сохранении полиса»», - говорится в решении суда.
Зафиксирован факт получения «Ресо-гарантией» заявлений клиента, однако компания не внесла изменения в договор.
Суд решил, что страховщик нарушил требования страхового законодательства и лицензии. Компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Во вторник арбитражный суд также оштрафовал «Ресо-гарантию», которая отказала клиенту в праве ознакомиться с оригиналом заключения технического эксперта.