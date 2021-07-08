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Сильная жара снова начнется в Ростове-на-Дону с четверга 8 июля

8 июля 2021, 04:55
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в четверг, 8 июля, ожидается жаркая погода, в ближайшие дни температура будет только расти, сообщили в Гидрометцентре.

В этот день температура воздуха поднимется до 31 градуса, но будет облачно. Скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.

Ночью температура опустится до 18 градусов, осадков не ожидается. Днем в пятницу воздух должен прогреться до 32 градусов.

На выходных будет жаркая погода с температурой до 34 градусов и скоростью ветра до 4 метров в секунду. Есть вероятность, что в воскресенье пройдут дожди.

К понедельнику осадки прекратятся, а температура поднимется до 35 градусов. Добавим, что ранее в Ростове несколько раз топило улицы из-за ливней.

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