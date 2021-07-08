Сильная жара снова начнется в Ростове-на-Дону с четверга 8 июля

В этот день температура воздуха поднимется до 31 градуса, но будет облачно. Скорость ветра увеличится до пяти метров в секунду.
Ночью температура опустится до 18 градусов, осадков не ожидается. Днем в пятницу воздух должен прогреться до 32 градусов.
На выходных будет жаркая погода с температурой до 34 градусов и скоростью ветра до 4 метров в секунду. Есть вероятность, что в воскресенье пройдут дожди.
К понедельнику осадки прекратятся, а температура поднимется до 35 градусов. Добавим, что ранее в Ростове несколько раз топило улицы из-за ливней.