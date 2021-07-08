Силовики нагрянули с обысками в администрацию Шахт 7 июля

Проверки прошли в среду, 7 июля. По информации издания, правоохранителей интересовала работа управления, которое связано с программами в сфере жилищного строительства.
Это подразделение занимается сразу несколькими вопросами, в том числе переселением граждан из аварийного жилья. По некоторым данным, проверяющие также заинтересовались затянувшимся благоустройством Александровского парка.
Официальной информации о проведении обысков пока не поступало. Ранее прошли обыски доме у главы департамента потребрынка Ростовской области Ирины Теларовой. Но как стало известно, фигуранткой уголовного дела она не является.