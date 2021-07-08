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Силовики нагрянули с обысками в администрацию Шахт 7 июля

8 июля 2021, 08:58
Фото: shakhty-gorod.ru
В Ростовской области представители силовых структур прибыли в администрацию Шахт для проведения обысков, сообщает 1Rnd.

Проверки прошли в среду, 7 июля. По информации издания, правоохранителей интересовала работа управления, которое связано с программами в сфере жилищного строительства.

Фото: shakhty-gorod.ru

Это подразделение занимается сразу несколькими вопросами, в том числе переселением граждан из аварийного жилья. По некоторым данным, проверяющие также заинтересовались затянувшимся благоустройством Александровского парка.

Официальной информации о проведении обысков пока не поступало. Ранее прошли обыски доме у главы департамента потребрынка Ростовской области Ирины Теларовой. Но как стало известно, фигуранткой уголовного дела она не является.

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