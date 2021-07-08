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Владелец ФК «Чайка» прокомментировал скандал из-за договорных матчей

8 июля 2021, 07:24
Фото: instagram.com/ai.chayka
Президент футбольного клуба «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области прокомментировал скандал, разразившийся вокруг команды из-за договорных матчей.

Напомним, клуб исключили из футбольной национальной лиги и перевели в низший по рангу дивизион, Профессиональную футбольную лигу. Причиной стали несколько матчей в 2018 году, которые признали договорными.

Как заявил Андрей Чайка на своей странице в соцсети, он уверен, что наказание незаслуженное. Самое страшное в произошедшем, по словам владельца клуба, то, что в один момент от них отвернулись и спонсоры, и партнеры.

Фото: instagram.com/ai.chayka

При этом он отметил, что клуб выступает за честный футбол и произошедший инцидент станет уроком. Команда приложит все усилия для того, чтобы будущие победы не вызывали никаких сомнений.

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