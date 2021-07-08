Жителя Ростовской области обвинили в торговле людьми

С января по сентябрь 2020 года фигурант вместе с подельниками вывез за пределы страны 10 человек. На территории другого государства им угрожали и заставляли работать на стройке.
У потерпевших отобрали паспорта и запретили выходить за пределы площадки. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Обвиняемому сейчас 38 лет, он выступал организатором. Мужчина покупал за деньги людей, которых потом делали рабами.
Все материалы направили в Шахтинской городской суд. Ранее банда «рабовладельцев» в Ростовской области похищала людей.