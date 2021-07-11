Ростовчане пожаловались на халатное отношение властей к благоустройству

По словам автора, в Западном микрорайоне уже длительное время не включают фонтаны. Он добавил, что отсутствуют также территории для прогулок.
«Халатное отношение к благоустройству города с каждым годом все откровеннее. Нам не нужны многочисленные торговые павильоны и кофейни — нам нужны зеленые парки, рекреационные зоны», — заявил ростовчанин.
Он добавил, что в городе установилась температура в 40 градусов и фонтаны могли бы помочь в этой ситуации. Ростовчанин попросил их включить
На момент воскресенья, 11 июля, петицию подписали 58 человек. Ранее ростовчане потребовали ввести санкции для управляющих компаний с долгами.