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Ростовчане пожаловались на халатное отношение властей к благоустройству

11 июля 2021, 06:31
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону не могут включить фонтаны в парке «Сказка» и на Аллее роз, сообщается в сервисе «Активный ростовчанин».

По словам автора, в Западном микрорайоне уже длительное время не включают фонтаны. Он добавил, что отсутствуют также территории для прогулок.

«Халатное отношение к благоустройству города с каждым годом все откровеннее. Нам не нужны многочисленные торговые павильоны и кофейни — нам нужны зеленые парки, рекреационные зоны», — заявил ростовчанин.

Он добавил, что в городе установилась температура в 40 градусов и фонтаны могли бы помочь в этой ситуации. Ростовчанин попросил их включить

На момент воскресенья, 11 июля, петицию подписали 58 человек. Ранее ростовчане потребовали ввести санкции для управляющих компаний с долгами.

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