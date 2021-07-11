Троих ростовских подростков поставят на учет из-за купания в неположенном месте

В рамках мероприятия проверили промзону на левом берегу, Кумженскую рощу, берег реки Мертвый донец, пляж Дружба, а также родники Гремучий и Сурб-хач. В ходе рейдов выявили троих подростков 12-13 лет, которые купались в непредназначенном для этого месте без присмотра взрослых.