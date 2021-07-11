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Троих ростовских подростков поставят на учет из-за купания в неположенном месте

11 июля 2021, 11:08
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону провели рейды по не предназначенным для купания местам у водоемов, сообщили в городской администрации.

В рамках мероприятия проверили промзону на левом берегу, Кумженскую рощу, берег реки Мертвый донец, пляж Дружба, а также родники Гремучий и Сурб-хач. В ходе рейдов выявили троих подростков 12-13 лет, которые купались в непредназначенном для этого месте без присмотра взрослых.

За выявленное нарушение подростков поставят на профилактический учет, а на их родителей уже составили протоколы за невыполнение своих обязанностей.

Напомним, в Ростовской области с начала лета утонули четверо детей, при этом большинство из них находились на расстоянии менее 20 метров от взрослых.

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