Власти Ростова-на-Дону отодвинули планы по борьбе с бедностью на 2030 год

«Дорожная карта» по росту благосостояния населения была разработана и утверждена в 2019 году: пятилетний план включал себя мероприятия по выявлению доли малоимущих граждан, а также осуществления мер социальной поддержки группам граждан, нуждающихся в социальной помощи.
Согласно постановлению от 8 июля, администрация сохранила те же планы, что были в предыдущей версии документа, увеличив лишь сроки его реализации. Теперь планы по анализу уровня бедности, созданию условий для роста доходов и благосостояния населения, а также различных льгот для семей с детьми и других незащищенных групп граждан могут быть осуществлены до 2030 года.
Осуществление работ, указанных в документе, должно коллективно проводится несколькими департаментами, начиная от министерства здравоохранения и заканчивая управлением образования Ростовской области. Ответственной за выполнение плана осталась замглавы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.
В данный момент причины переноса сроков по реализации плана победы над бедностью остаются неизвестными, но в новой версии документа администрация города ссылается на указ Владимира Путина от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
Ранее зафиксировали увеличившиеся показатели инфляции, что значительно повлияло на покупательную способность населения Ростовской области.