Власти Ростова-на-Дону отодвинули планы по борьбе с бедностью на 2030 год

Согласно постановлению от 8 июля, администрация сохранила те же планы, что были в предыдущей версии документа, увеличив лишь сроки его реализации. Теперь планы по анализу уровня бедности, созданию условий для роста доходов и благосостояния населения, а также различных льгот для семей с детьми и других незащищенных групп граждан могут быть осуществлены до 2030 года.