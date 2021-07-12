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Более 38 млн рублей задолжали УК Ростова за коммунальные услуги

12 июля 2021, 10:53
Фото: rostov-gorod.ru
Управляющие компании Первомайского района Ростова-на-Дону задолжали ресурсоснабжающим организациям более 38 миллионов рублей, сообщили в городской администрации.

Самые большие долги за коммунальные услуги у ООО «УК Первомайский», ООО «УК РИМ», ООО «Леанта».

В районе провели заседание рабочей группы с участием представителей УК и компаний-поставщиков тепла, воды и света. В ходе заседания заслушали отчеты управляющих компаний по принимаемым мерам, чтобы снизить долги, и обсудили, как повысить платежную дисциплину населения.

Ранее в Ростове-на-Дону привлекли к ответственности управляющие компании, которые не стали устранять нарушения, выявленные Госжилинспекцией.

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