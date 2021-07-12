Более 38 млн рублей задолжали УК Ростова за коммунальные услуги

В районе провели заседание рабочей группы с участием представителей УК и компаний-поставщиков тепла, воды и света. В ходе заседания заслушали отчеты управляющих компаний по принимаемым мерам, чтобы снизить долги, и обсудили, как повысить платежную дисциплину населения.