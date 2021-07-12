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Голубев ответил на вопрос о введении QR-кодов в ресторанах и кафе Ростовской области

12 июля 2021, 16:02
Фото: Правительство РО
В Ростовской области пока не будут вводить QR-коды для посещения ресторанов и кафе, заявил губернатор Василий Голубев.

По его словам, пока не придется пользоваться QR-кодами для посещения ресторанов. Ограничительные меры, которые были приняты, касались выполнения санитарных норм. Это работа учреждений до определенного времени и соблюдение дистанции.

«При выполнении правил санитарного врача и соблюдении санитарных норм мы стараемся не закрывать сферу услуг. Мы хотим минимизировать проблемы бизнеса», — подчеркнул губернатор.

Он попросил представителей бизнеса выполнять санитарные нормы. Глава региона уточнил, что будет проводиться контроль.

Напомним, что новые ограничения из-за коронавируса вступили в силу в Ростовской области с 12 июля.

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