Голубев ответил на вопрос о введении QR-кодов в ресторанах и кафе Ростовской области

По его словам, пока не придется пользоваться QR-кодами для посещения ресторанов. Ограничительные меры, которые были приняты, касались выполнения санитарных норм. Это работа учреждений до определенного времени и соблюдение дистанции.
«При выполнении правил санитарного врача и соблюдении санитарных норм мы стараемся не закрывать сферу услуг. Мы хотим минимизировать проблемы бизнеса», — подчеркнул губернатор.
Он попросил представителей бизнеса выполнять санитарные нормы. Глава региона уточнил, что будет проводиться контроль.