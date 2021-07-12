Кириенко рассказал о принципах успешного управления участникам «Тавриды»

Представитель администрации президента рассказал молодым российским специалистам театральной сферы о десяти основных управленческих принципах, пишет “ТАСС”. Он подчеркнул, что у любой управленческой проблемы есть решение, которое необходимо увидеть и достать. По его словам, в любой проблеме можно найти внешний источник энергии, чтобы повернуть ее в нужном направлении.