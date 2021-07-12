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Кириенко рассказал о принципах успешного управления участникам «Тавриды»

12 июля 2021, 10:22
Фото: фрагмент видео
В Крыму стартовала одна из образовательных программ арт-кластера «Таврида». В ней принял участие первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

Представитель администрации президента рассказал молодым российским специалистам театральной сферы о десяти основных управленческих принципах, пишет “ТАСС”. Он подчеркнул, что у любой управленческой проблемы есть решение, которое необходимо увидеть и достать. По его словам, в любой проблеме можно найти внешний источник энергии, чтобы повернуть ее в нужном направлении.

При этом Кириенко показал прием айкидо, в котором использовал силу противника для защиты от нападения. Он заявил, что руководители должны постоянно обучаться и быстро реагировать на происходящие изменения.

«Тот, кто стоит на месте, тот деградирует. В выигрыше тот, кто меняется быстрее, чем мир», - заявил он.

Сергей Першин, руководитель «Тавриды», рассказал об образовательных программах арт-кластера. На данный момент в них включен трек «Компетенции будущего». Он позволяет участникам получить навыки для успешного управления проектами, стать лидерами в своем направлении.

Першин отметил, что в быстро меняющемся современном мире необходимо постоянно прокачивать навыки и базовые профессиональные компетенции. Поэтому участники арт-школ не только повышают свои профессиональные знания, но и учатся становиться лидерами и создавать успешные проекты.

В Крыму арт-кластер «Таврида» проводится уже шесть лет. В этом году в его формате произошли крупные изменения – проект начал трансформироваться в единую экосистему сервисов, которые призваны помогать начинающим специалистам по всей стране.

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