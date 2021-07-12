Конные казачьи патрули привлекли к профилактике лесных пожаров в Ростовской области

Конные взводы будут патрулировать трассу по пятницам, в остальные дни всадники будут осуществлять службу на местах дислокации своих взводов.
Подобные патрули призваны усилить контроль возникновения ландшафтных пожаров. Замглавы региона Михаил Корнеев сообщил, что анализ последних пожаров показал, что большая часть огня приходит в степь со стороны трасс: это связано с неосторожностью жителей Ростовской области, делающих остановки на обочине ради перекура и разжигающих костры во время пикников.
Конные отряды буду следить за обстановкой вдоль трассы, а также проводить профилактические беседы с участниками дорожного движения о правилах пожарной безопасности. Для патруля также выбрали отрезок трассы под Каменск-Шахтинским, близ которого движутся железнодорожные поезда.
Командир миллеровских дружинников Петр Дмитриченко рассказал, что конный взвод осуществляет противопожарную безопасность уже восемь лет. За это время дружинники предотвратили несколько случаев возгорания сухих трав, четырежды выходили на борьбу с крупными лесными пожарами.
Ранее в Ростовской области из-за высокой пожароопасности объявили штормовое предупреждение, в регионе сохраняется положение чрезвычайной пожароопасности 5 класса.