Конные казачьи патрули привлекли к профилактике лесных пожаров в Ростовской области

Подобные патрули призваны усилить контроль возникновения ландшафтных пожаров. Замглавы региона Михаил Корнеев сообщил, что анализ последних пожаров показал, что большая часть огня приходит в степь со стороны трасс: это связано с неосторожностью жителей Ростовской области, делающих остановки на обочине ради перекура и разжигающих костры во время пикников.