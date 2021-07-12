Минеева назвала портал реальной возможностью стать поставщиком города

За счет цифровизации закупок доступность и эффективность всей процедуры вырастет. Об этом пишет tass.ru.
По словам Татьяны Минеевой, портал дает возможность стать поставщиком столицы России. Благодаря цифровизации закупок удастся создать единое открытое конкурентное пространство. В результате издержки уменьшатся, а эффективность закупочных процессов повысится.
Заместитель столичного градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сказал, что за первые шесть месяцев заказчики Москвы, используя портал поставщиков, купили более 80% товаров и услуг у предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Заммэра столицы РФ подчеркнул, что с начала текущего года на сайте поставщиков московские заказчики заключили 137 500 соглашений на сумму порядка 22,6 миллиарда рублей. В то же время объем закупок у малого бизнеса почти достиг 19 миллиардов рублей. Это примерно 56% от общего объема закупок у МСП по итогам прошлого года.
Наиболее популярными предметами закупок остаются строительные работы, медицинские расходные материалы, лекарственные препараты, перевозка людей и автомобили, пояснил Владимир Ефимов.
Глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков заявил, что в прошлом году соответствующий показатель был ниже — 34,03%. В денежном эквиваленте он составляет 355 миллиардов рублей. В настоящее время виден опережающий рост. За первые шесть месяцев 2021 года объем закупок столицы у мелких и средних бизнесменов достиг почти 45% (более 230 миллиардов рублей).
В 2013 году московские власти запустили сайт для поставщиков. Портал призван повысить прозрачность и автоматизацию закупок небольшого объема в соответствии с п. п. 4, 5, ч. 1 ст. 93 44-ФЗ (закупки у единственного поставщика).
Сайт поставщиков Москвы является некой электронной торговой площадкой для госзакупок малого объема. Например, в этом «магазине» до 100 000 рублей могут закупаться любые заказчики, а до 400 000 рублей – учреждения культуры и образовательные учреждения.
Сайт создан для привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в госзакупках, а также для создания витрины товаров (работ, услуг). Тут московские заказчики смогут выбрать лучшую услугу в соотношении «цена-качество».
Надо сказать, что сейчас на официальном интернет-ресурсе zakupki.mos.ru прошли регистрацию более 8 000 госзаказчиков Москвы. Здесь имеются в виду структуры государственной власти, местного самоуправления, бюджетные организации и другие. Поставщиком может выступать участник закупки абсолютно из любого субъекта Российской Федерации.