Минеева назвала портал реальной возможностью стать поставщиком города

Заммэра столицы РФ подчеркнул, что с начала текущего года на сайте поставщиков московские заказчики заключили 137 500 соглашений на сумму порядка 22,6 миллиарда рублей. В то же время объем закупок у малого бизнеса почти достиг 19 миллиардов рублей. Это примерно 56% от общего объема закупок у МСП по итогам прошлого года.