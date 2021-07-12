Минеева прокомментировала предложение Титова вернуть программу ФОТ

“Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП должна быть намного больше, чем 20%. Полностью разделяю мнение Бориса Титова. К этому не удастся прийти, если не принимать радикальные меры по изменению условий работы малого бизнеса. И в первую очередь государство должно признать, что развитие малого и среднего предпринимательства является не фискальной, а важной социальной функцией, которая обеспечивает, помимо прочего, и занятость населения. Меры поддержки по сохранению занятости были востребованы больше всех, и то, что они актуальны, очевидно и сейчас”, - приводит слова бизнес-омбудсмена Москвы издание ТАСС.
Как заявил Титов на встрече с главой государства Владимиром Путиным, если возникнут новые сложности, необходимо подумать о продлении этой меры.
“Очень действенной мерой был двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. Он был востребован больше всех, не одну сотню миллиардов рублей бизнесу предоставили в качестве кредитов. Наибольшую часть не вернули, так как организации сохранили занятость, и с них сняли обязательства возвращать эти средства. Хотелось бы думать, что, если вдруг появятся какие-то трудности сейчас снова, можно будет продлить эту меру или сделать второй этап - реализовать данную меру”, - подчеркнул Титов.
На встрече бизнес-омбудсмен также отметил, что решение снизить сумму социальных взносов для малого и среднего бизнеса до 15% сверх базы дало очень удачный результат.
“Признаться честно, мы даже сами такого не ожидали. Мы увидели рост доходов Пенсионного фонда более чем на 2%. Мы вдвое сократили ставку, а доходы возросли более чем на 2%”, - сказал Титов. По словам Путина, таким образом, ставка стала более обоснованной с экономической точки зрения.
Ранее для предприятий и социально ориентированных НКО, пострадавших в период пандемии, действовала кредитная программа с льготной ставкой в 2% годовых. По ней российские банки в прошлом году выдали предпринимателям свыше 400 млрд руб., что дало возможность выплатить зарплаты 5,4 млн сотрудников.
Кредиты вместе с процентными процентами списали за счет бюджета при условии, что к 1 апреля текущего года заемщики сохранили 90% персонала. В марте 2021 года эту программу сменила программа кредитования ФОТ 3.0, которая предполагает выдачу кредитов под 3% тем отраслям, которые восстановились еще не окончательно.