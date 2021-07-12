Минеева прокомментировала предложение Титова вернуть программу ФОТ

“Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП должна быть намного больше, чем 20%. Полностью разделяю мнение Бориса Титова. К этому не удастся прийти, если не принимать радикальные меры по изменению условий работы малого бизнеса. И в первую очередь государство должно признать, что развитие малого и среднего предпринимательства является не фискальной, а важной социальной функцией, которая обеспечивает, помимо прочего, и занятость населения. Меры поддержки по сохранению занятости были востребованы больше всех, и то, что они актуальны, очевидно и сейчас”, - приводит слова бизнес-омбудсмена Москвы издание ТАСС.