Минеева прокомментировала субсидии для московских бизнесменов

Новость о приеме заявлений от предпринимателей на финансовую господдержку появилась в понедельник на официальном сайте мэрии и правительства столицы. При этом в сообщении заместителя столичного мэра Натальи Сергуниной указываются сроки, в которые можно подать документы. Так, с 12 июля и по 6 августа бизнесмены смогут подать заявление на возмещение затрат по нескольким категориям. Сюда относятся расходы на комиссии при сотрудничестве с сервисами по доставке еды, затраты на участие в различных выставках и на работу с маркетплейсами, расходы на продвижение своих услуг либо товаров через интернет.