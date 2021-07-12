Минеева прокомментировала субсидии для московских бизнесменов

Уполномоченный по правам предпринимателей в Москве отметила, что, согласно исследованиям, среди столичных предпринимателей именно госсубсидии пользуются наибольшим спросом, сообщает ТАСС.
«Был проведено несколько мониторингов бизнес-сообщества Москвы. Согласно полученным данным, наиболее востребованными стали финансовая поддержка на участие в разного рода выставках, субсидии для франчайзи, возмещение расходов на экспорт и продвижение собственной продукции посредством сервисов доставки еды», - рассказала она.
Новость о приеме заявлений от предпринимателей на финансовую господдержку появилась в понедельник на официальном сайте мэрии и правительства столицы. При этом в сообщении заместителя столичного мэра Натальи Сергуниной указываются сроки, в которые можно подать документы. Так, с 12 июля и по 6 августа бизнесмены смогут подать заявление на возмещение затрат по нескольким категориям. Сюда относятся расходы на комиссии при сотрудничестве с сервисами по доставке еды, затраты на участие в различных выставках и на работу с маркетплейсами, расходы на продвижение своих услуг либо товаров через интернет.
Помимо этого, возмещение расходов смогут оформить и предприниматели, работающие по франшизе. Они смогут получить компенсацию на покупку оборудования, на оформление лизинга, на оплату услуг ЖКХ и процентов по кредиту.
С 15 июля заявления на господдержку будут приниматься от социальных организаций и представителей гостиничного бизнеса, а также от резидентов Московского инновационного кластера и технопарков. Документы принимаются до 6 августа.
Также с этого времени станут принимать заявления от предпринимателей, которые хотят возместить расходы на обучение своих сотрудников. Здесь прием будет проходить до 31 августа.
Напомним, что ранее власти столицы начали прием заявлений на господдержку от компаний-экспортеров – документы подать можно до 12 августа. Кроме того, получили возможность субсидирования компании, создающие новые продукты, – такие предприниматели могут оставлять заявления до 1 сентября.
В прошлом году из-за пандемии ковида столичные власти разработали программу поддержки бизнеса, которая состояла из 14 городских грантов и субсидий. В этом году программа была расширена. Теперь столичные предприниматели смогут оформить 17 мер господдержки. Уточняется, что в 2020 году наибольшим спросом пользовались госсубсидии на экспорт и для франчайзи. Не меньшую популярность завоевала компенсация расходов на продвижение товаров при помощи сервисов доставки еды и затрат на участие в выставках.