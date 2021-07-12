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По 22 года колонии получили убийцы ростовского ресторатора Шермана

12 июля 2021, 15:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
В понедельник,12 июля, в Ростове-на-Дону огласили приговор Алексею Садохину и Арсену Казиеву, убившим в 2015 году Михаила Шермана, решение вынес Ростовский областной суд.

Фигуранты и еще один обвиняемый, который умер до вынесения приговора, в ночь с 4 на 5 октября 2015 года ворвались в дом директора ресторанного комплекса «Тет-а-тет» Михаила Шермана. Мужчину долго пытали, а потом убили, бросив связанным в бассейн.

Добычей убийц стало имущество стоимостью почти пять миллионов рублей, преступников долго не могли найти, пока в другом российском регионе один из них не решил продать часть награбленного.

Дело рассматривал центральный аппарат СК РФ. Каждый из убийц получил по 22 года лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и ограничением свободы на 1,5 года.

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