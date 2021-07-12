По 22 года колонии получили убийцы ростовского ресторатора Шермана

Фигуранты и еще один обвиняемый, который умер до вынесения приговора, в ночь с 4 на 5 октября 2015 года ворвались в дом директора ресторанного комплекса «Тет-а-тет» Михаила Шермана. Мужчину долго пытали, а потом убили, бросив связанным в бассейн.