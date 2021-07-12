В Новочеркасске двух полицейских будут судить за вымогательство 150 тысяч рублей

В июне 2020 года сотрудники узнали, что мужчина украл алкоголь из магазина. Но регистрировать это преступление они не стали.
Полицейские потребовали от подозреваемого 150 тысяч рублей, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности. Деньги они хотели получить через посредника, его задержали сотрудники регионального УФСБ.
По данному факту завели уголовное дело, сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу. Также фигурантом стал посредник, его приговорили к трем годам заключения условно.