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В Новочеркасске двух полицейских будут судить за вымогательство 150 тысяч рублей

12 июля 2021, 18:57
Фото: pixabay
В Новочеркасске будут судить двух сотрудников полиции, которые вымогали у мужчины деньги, сообщили в УСКР по Ростовской области.

В июне 2020 года сотрудники узнали, что мужчина украл алкоголь из магазина. Но регистрировать это преступление они не стали.

Полицейские потребовали от подозреваемого 150 тысяч рублей, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности. Деньги они хотели получить через посредника, его задержали сотрудники регионального УФСБ.

По данному факту завели уголовное дело, сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу. Также фигурантом стал посредник, его приговорили к трем годам заключения условно.

Ранее осужденный в Ростове пытался за взятку уклониться от обязательных работ.

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#Новости#Происшествия
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