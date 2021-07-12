В Ростовской области от коронавируса умерли еще 20 человек

За последние сутки в Ростовской области COVID-19 унес жизни еще 20 человек, это девять женщин в возрасте от 46 до 92 лет, и одиннадцать мужчин – в возрасте от 39 до 85 лет. Все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.
Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 4 815 жителей региона.
В последнее время был замечен значительный прироста числа зараженных,что стало причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Ранее сообщалось, что с 12 июля в Ростовской области вступят в силу новые коронавирусные ограничения: в их число войдет запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, а также ограничение посещения кафе, ресторанов и других заведений общепита.