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В Ростовской области от коронавируса умерли еще 20 человек

12 июля 2021, 09:15
Фото: pixabay.com
С увеличением уровня заболеваемости в Ростовской области сохраняется тенденция к росту числа людей, умерших в результате заражения коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в Ростовской области COVID-19 унес жизни еще 20 человек, это девять женщин в возрасте от 46 до 92 лет, и одиннадцать мужчин – в возрасте от 39 до 85 лет. Все умершие имели хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Жертвами коронавируса с начала пандемии стали 4 815 жителей региона.

В последнее время был замечен значительный прироста числа зараженных,что стало причиной ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что с 12 июля в Ростовской области вступят в силу новые коронавирусные ограничения: в их число войдет запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, а также ограничение посещения кафе, ресторанов и других заведений общепита.

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#Новости#Коронавирус#Диана Троянская#Общество
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