В Сальске СК начал расследование по делу о жертвах нацистского «конвейера смерти»

В Сальске провели эксгумацию тел из места массового захоронения жертв нацистов с целью провести идентификацию останков убитых. В поисковых мероприятиях совместно со Следственным комитетом принимали участие «Миус-Фронт» и «Поисковое движение России».
Все мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского Союза.
Ранее сообщалось о рассекреченных ФСБ материалах, в которых были изложены все действия гитлеровской карательной команды ЕК-12 СД, уничтожавшей гражданское население Сальска с июля 1942 по январь 1943 года.Эти же каратели были создателями концентрационного лагеря, в котором одновременно содержалось 700 советских военнопленных.
В данный момент СК проводит проверку обстоятельств дела, а также анализ останков убитых. Всех, кто располагает сведениями о преступлениях против гражданского населения города Сальск в годы Великой Отечественной войны, просят обратиться в Следственное управление СК России по Ростовской области.