В Сальске СК начал расследование по делу о жертвах нацистского «конвейера смерти»

Ранее сообщалось о рассекреченных ФСБ материалах, в которых были изложены все действия гитлеровской карательной команды ЕК-12 СД, уничтожавшей гражданское население Сальска с июля 1942 по январь 1943 года.Эти же каратели были создателями концентрационного лагеря, в котором одновременно содержалось 700 советских военнопленных.