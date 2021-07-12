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В Сальске СК начал расследование по делу о жертвах нацистского «конвейера смерти»

12 июля 2021, 09:51
Фото: rostov.sledcom.ru
О начале расследования дела о жертвах германских карателей и эксгумации тел сообщили в Следственном управления СК РФ по Ростовской области.

В Сальске провели эксгумацию тел из места массового захоронения жертв нацистов с целью провести идентификацию останков убитых. В поисковых мероприятиях совместно со Следственным комитетом принимали участие «Миус-Фронт» и «Поисковое движение России».

Все мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела о геноциде немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками народов Советского Союза.

Ранее сообщалось о рассекреченных ФСБ материалах, в которых были изложены все действия гитлеровской карательной команды ЕК-12 СД, уничтожавшей гражданское население Сальска с июля 1942 по январь 1943 года.Эти же каратели были создателями концентрационного лагеря, в котором одновременно содержалось 700 советских военнопленных.

В данный момент СК проводит проверку обстоятельств дела, а также анализ останков убитых. Всех, кто располагает сведениями о преступлениях против гражданского населения города Сальск в годы Великой Отечественной войны, просят обратиться в Следственное управление СК России по Ростовской области.

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