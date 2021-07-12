В США просят внести ламантинов в Красную книгу

Как сообщает RT, за последние шесть месяцев был зарегистрирован 841 случай гибели ламантинов. Это на 11 животных больше, чем в 2013 году, когда на побережье произошел токсичный «красный прилив».
Биологи считают, что причиной вымирания ламантинов стал голод, вызванный исчезновением водорослей. Ученые считают, что растения погибают из-за загрязнения воды.
Также немало животных умирает в результате ударов весел, говорят экологи.
В связи с этим они попросили внести ламантинов в список охраняемых государством животных.