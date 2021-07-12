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В США просят внести ламантинов в Красную книгу

12 июля 2021, 10:19
Фото: pixabay.com
В 2021 году во Флориде (США) зафиксирована массовая гибель ламантинов, в связи с чем экологи попросили вернуть морское животное в список находящихся под угрозой исчезновения.

Как сообщает RT, за последние шесть месяцев был зарегистрирован 841 случай гибели ламантинов. Это на 11 животных больше, чем в 2013 году, когда на побережье произошел токсичный «красный прилив».

Биологи считают, что причиной вымирания ламантинов стал голод, вызванный исчезновением водорослей. Ученые считают, что растения погибают из-за загрязнения воды.

Также немало животных умирает в результате ударов весел, говорят экологи.

В связи с этим они попросили внести ламантинов в список охраняемых государством животных.

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