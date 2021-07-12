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Заводы по переработке ТКО могут получить инвестиционную поддержку РЭО

12 июля 2021, 14:57
Фото: pixabay.com
Инвестиционную поддержку от Российского экологического оператора (РЭО) смогут получить еще 109 проектов по строительству новых заводов по обработке ТКО. Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Он сообщил, что на данный момент госкорпорация рассматривает 109 проектов мусорных заводов для оказания им поддержки. Он подчеркнул, что проекты будут организованы совместно с региональными компаниями и с частными организациями, работающими в субъекте Федерации и уже имеющими статус регионального оператора, пишет сайт 360tv.ru.

Буцаев отметил: не исключено, что к инвестированию проектов могут подключиться и другие инвесторы, которые пока еще не зашли в регион.

Отмечается, что уже 13 проектов готовы запустить в нескольких регионах России, в том числе в Сахалинской и Ростовской областях, в Краснодарском крае и в Москве. При этом есть регионы, в которых будут реализовываться сразу два проекта, это Московская область и Пермский край. Все эти проекты получат в этом году поддержку от РЭО в размере 7 миллиардов рублей.

По словам Буцаева, оборудование на новых заводах уже практически локализовано. При этом уровень импортозамещения составил порядка 60%, а по ряду оборудования – 80%.

Таким образом, пояснил Буцаев, РЭО исключил риски, связанные с подорожанием строительства объектов из-за роста цен на оборудование.

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