Заводы по переработке ТКО могут получить инвестиционную поддержку РЭО

Отмечается, что уже 13 проектов готовы запустить в нескольких регионах России, в том числе в Сахалинской и Ростовской областях, в Краснодарском крае и в Москве. При этом есть регионы, в которых будут реализовываться сразу два проекта, это Московская область и Пермский край. Все эти проекты получат в этом году поддержку от РЭО в размере 7 миллиардов рублей.