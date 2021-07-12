Жара в Ростовской области вновь усилится до +40 С

По прогнозам синоптиков, всю неделю в регионе будет солнечно и жарко, средняя температура днем ожидается на уровне +35...+36 С. В северо-восточных районах Ростовской области вплоть до 14 июля будет стоять жара до +40 С.
Вечером в понедельник в отдельных районах возможен кратковременный дождь, в остальные дни осадков не ожидается. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
Напомним. с 11 по 14 июля в Ростовской области действует штормовое предупреждение из-за сильной жары.