Глава ЦИК Памфилова оценила разработанный на Дону симулятор для подготовки членов УИК

«Я сравнивал симулятор с тем, который используют пилоты. Есть различные нештатные ситуации от пожара до провокаций, организаторы выборов проходят их с помощью симулятора. Это не только формирует знания об избирательном процессе, но и готовит к работе в стрессовых ситуациях», — заявил председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.