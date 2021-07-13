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Глава ЦИК Памфилова оценила разработанный на Дону симулятор для подготовки членов УИК

13 июля 2021, 12:35
Фото: ЮРИУ РАНХиГС
Глава ЦИК России Элла Памфилова оценила виртуальный образовательный симулятор для подготовки членов участковых и территориальных комиссий, сообщает ЮРИУ РАНХиГС.

Презентация прошла в ходе Форума молодых политологов РФ «Дигория». Разработка принадлежит команде Южно-Российского института управления РАНХиГС.

Фото: ЮРИУ РАНХиГС

Симулятор представил начальник отдела инновационных проектов в сфере государственного и муниципального управления Иван Шлеверда.

«Главной целью симулятора является формирование умений и навыков членов избиркомов по соблюдению требований закона во время выборов», — прокомментировал Шлеверда.

Он добавил, что этот продукт уже высоко оценили на различных уровнях. Так, он побеждал в региональном конкурсе ИТ-проектов региона, став лучшим проектом в соцсфере. В 2020 году его внесли в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Памфилова отметила, что сейчас главными целями являются увеличение прозрачности легитимности голосования и расширение активного избирательского права.

Для достижения поставленных задач ведется необходимая работа. В том числе развивают новые формы голосования.

Вместе с этим глава ЦИК высоко оценила опыт Ростовской области в сфере подготовки и обучения. Добавим, что с 2019 года на симуляторе обучают председателей и членов УИК. Его прошли уже более 18 тысяч человек.

Фото: ЮРИУ РАНХиГС

«Я сравнивал симулятор с тем, который используют пилоты. Есть различные нештатные ситуации от пожара до провокаций, организаторы выборов проходят их с помощью симулятора. Это не только формирует знания об избирательном процессе, но и готовит к работе в стрессовых ситуациях», — заявил председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.

Добавим, что разработка победила в I Национальной премии молодых политологов РФ.

#Новости#Политика
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