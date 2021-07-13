Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев предложил экс-супруге алименты в 12 тыс руб

Напомним, что причиной для развода стала измена Павла с иностранкой. Тогда Алана заявляла, что они расходятся, но остаются близкими людьми, так как у них двое детей.
Теперь девушка стала жаловаться и сообщила, что пьяный футболист позвонил дочери и наговорил много неприятных вещей о матери. Девочка больше не хочет с ним общаться.
«Никогда не замечала такой дикой жадности у него. Он заставляет присылать чеки за продукты, а потом говорит, что его дети столько не едят», — уточнила Мамаева.
Он добавила, что адвокат Павла предложил ей платить 150 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов, либо по 12 тысяч рублей, но официально. Свое решение по этому поводу она раскрывать не стала.