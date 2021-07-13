rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев предложил экс-супруге алименты в 12 тыс руб

13 июля 2021, 10:34
Фото: instagram.com/alana_mamaeva
Новый скандал произошел с участием игрока футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева и его бывшей супругой Аланой, сообщила она в Instagram.

Напомним, что причиной для развода стала измена Павла с иностранкой. Тогда Алана заявляла, что они расходятся, но остаются близкими людьми, так как у них двое детей.

Теперь девушка стала жаловаться и сообщила, что пьяный футболист позвонил дочери и наговорил много неприятных вещей о матери. Девочка больше не хочет с ним общаться.

«Никогда не замечала такой дикой жадности у него. Он заставляет присылать чеки за продукты, а потом говорит, что его дети столько не едят», — уточнила Мамаева.

Он добавила, что адвокат Павла предложил ей платить 150 тысяч рублей в месяц в качестве алиментов, либо по 12 тысяч рублей, но официально. Свое решение по этому поводу она раскрывать не стала.

Материалы по теме
Возможная любовница игрока ФК «Ростов» Мамаева рассказала о себеПавел и Алана Мамаева развелись в суде в РостовеАлана Мамаева заявила, что ее личная жизнь навлекла проблемы на ФК «Ростов»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58